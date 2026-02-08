Ege mutfağından pratik bir lezzet: Kabak çığırtma tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan kabak çığırtma, özellikle Ege Bölgesi’nde sıkça yapılan, hafifliğiyle bilinen bir yemektir. Kızartılmış kabakların yoğurt ve sarımsakla buluştuğu bu tarif, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına doyurucu bir seçenek sunar.

MALZEMELER

4 adet orta boy kabak

3–4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 su bardağı yoğurt

Tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için: kuru nane veya pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kabakları yıkayın, alacalı soyun ve halka şeklinde doğrayın.

Tavada sıvı yağı ısıtın, kabakları hafif kızarana kadar kızartın ve fazla yağını süzdürün.

Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar çevirin.

Kızartılmış kabakları tavaya alın, tuz ekleyerek birkaç dakika birlikte çevirin.

Kabakları servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin.

İsteğe bağlı olarak kuru nane veya pul biber serpip servis edin.