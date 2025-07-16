Ege mutfağından sağlık dolu bir lezzet: Şevketibostan tarifi

Ege mutfağı denildiğinde akla gelen özel otlardan biri de şevketibostandır. Şifa deposu ve hafif lezzetiyle bilinen bu bitki, özellikle kış aylarında tercih edilir. Hem zeytinyağlı hem de etli çeşitleriyle sofralara konuk olur. Peki, Ege mutfağından sağlık dolu bir lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, şifa deposu şevketibostan tarifi...

Ş EVKET İ BOSTAN TAR İ F İ

Malzemeler:

500 gram şevketibostan

250 gram kuzu kuşbaşı et (isteğe bağlı)

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

3-4 su bardağı sıcak su

Ş EVKET İ BOSTAN YAPILI Ş I

Şevketibostanların sap kısımlarını ve dikenli bölümlerini temizleyin.

Bol suyla yıkadıktan sonra doğrayın.

Kuzu etlerini bir tencerede hafifçe kavurun.

Üzerine sıcak su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

Ayrı bir tencerede zeytinyağını kızdırın.

Küp doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Temizlenmiş ve doğranmış şevketibostanları soğanların üzerine ekleyin.

Üzerine haşlanan etleri ve sıcak suyu ilave edin.

Küçük bir kasede un ve limon suyunu karıştırarak yemeğin üzerine ekleyin.

Bu karışım hem kıvam hem lezzet verecektir.

Tüm malzemeleri birlikte kısık ateşte yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Şevketibostanlar yumuşadığında yemek servise hazırdır.

Afiyet olsun!