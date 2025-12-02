Ege mutfağının kendine has lezzeti: İzmir köfte tarifi

Ege bölgesinin sahil kasabalarından ülke geneline yayılan İzmir köfte, hem hafif domates sosu hem de fırın dokusuyla Türk mutfağının başucu tariflerinden biri olarak kabul ediliyor. Klasik köfte tarifinden farklı olarak patates, biber ve domatesle birlikte tepside pişirilen bu yemek, hem doyurucu hem de dengeli bir tabak oluşturuyor. Son dönemde sosyal medya tariflerinde yeniden popülerleşen İzmir köfte, özellikle pratik ve lezzetli bir akşam yemeği arayanların tercih ettiği tarifler arasında yer alıyor.
İZMİR KÖFTE TARİFİ
MALZEMELER
Köfte için:
- 500 g dana kıyma
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Sebzeler ve Sos için:
- 3 adet patates (iri halka dilimlenmiş)
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet domates (dilimlenmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
YAPILIŞI
- Köfte malzemelerini derin bir kapta yoğurun ve uzun ince klasik İzmir köftesi şekli verin.
- Patatesleri halka şeklinde doğrayın ve çok hafif yağda kısa süre kızartın (isteğe bağlı, fırınlayanlar direkt çiğ koyabilir).
- Köfteleri de dışı hafif renk alacak şekilde tavada çevirin.
- Fırın tepsisine sırayla patates, köfte, domates ve biberleri dizin.
- Ayrı bir kapta salçayı sıcak suyla açın, tuz ve karabiber ekleyin.
- Sosu tepsinin üzerine gezdirin.
- 180°C’de yaklaşık 30–35 dakika pişirin.
- Üzeri hafif kızarınca fırından çıkarın ve sıcak servis edin.