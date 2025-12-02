Ege mutfağının kendine has lezzeti: İzmir köfte tarifi

Ege bölgesinin sahil kasabalarından ülke geneline yayılan İzmir köfte, hem hafif domates sosu hem de fırın dokusuyla Türk mutfağının başucu tariflerinden biri olarak kabul ediliyor. Klasik köfte tarifinden farklı olarak patates, biber ve domatesle birlikte tepside pişirilen bu yemek, hem doyurucu hem de dengeli bir tabak oluşturuyor. Son dönemde sosyal medya tariflerinde yeniden popülerleşen İzmir köfte, özellikle pratik ve lezzetli bir akşam yemeği arayanların tercih ettiği tarifler arasında yer alıyor.

İZMİR KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

Köfte için:

500 g dana kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Sebzeler ve Sos için:

3 adet patates (iri halka dilimlenmiş)

2 adet yeşil biber

2 adet domates (dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI