Ege mutfağının vazgeçilmez mezesi: Fava tarifi

Fava, zeytinyağı ve kuru bakla ile hazırlanan, üzerine dereotu eklenerek servis edilen geleneksel bir meze. Soğuk olarak tüketilen fava, özellikle yaz sofralarında serinletici ve doyurucu bir seçenek oluyor.

MALZEMELER

2 su bardağı kuru bakla

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Servis için ince kıyılmış dereotu

YAPILIŞI

Akşamdan ıslatılmış kuru bakla yıkanır ve süzülür.

Tencereye bakla, doğranmış soğan, zeytinyağı, şeker, tuz, su ve limon suyu eklenir.

Orta ateşte baklalar yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Pişen karışım blenderdan geçirilerek püre haline getirilir.

Karışım bir kaba dökülüp soğumaya bırakılır, ardından dilimlenerek üzerine zeytinyağı gezdirilip dereotu serpilir.