Ege’nin unutulmaz lezzeti: Mancar yemeği tarifi

Ege Bölgesi’nde “mancar” olarak bilinen pancar yaprakları, yüzyıllardır sofraların sağlıklı öğünlerinden biri. Hem vitamin deposu hem de hafif bir yemek olan mancar yemeği, zeytinyağlı sebze yemeklerini sevenler için ideal. İşte adım adım mancar yemeği tarifi...

MALZEMELER

1 bağ mancar (pancar yaprakları)

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı pirinç (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım limonun suyu

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Mancar yapraklarını bol suda yıkayın ve iri iri doğrayın.

Tencerede zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış soğanı ekleyip kavurun.

Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Doğranmış mancar yapraklarını tencereye alın, hafifçe sönene kadar karıştırın.

Üzerine pirinci, tuzu, karabiberi ve sıcak suyu ekleyin.

Kısık ateşte, yapraklar yumuşayana ve pirinçler pişene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra limon suyunu ekleyin ve servis edin.