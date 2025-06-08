Ege sofralarından gelen lezzet: Çiroz salatası tarifi

Ege mutfağının kendine has tatlarından biri olan çiroz salatası, deniz kokusunu sofralara taşıyan nostaljik bir lezzettir. Özellikle yaz aylarında, rakı sofralarının vazgeçilmez mezeleri arasında yer alır. Kurutulmuş uskumrudan yapılan bu salata, hem pratik hazırlanışıyla hem de farklı aromasıyla damaklarda iz bırakır.

ÇİROZ NEDİR?

Çiroz, uskumru balığının temizlenip tuzlandıktan sonra güneşte kurutulmasıyla elde edilen bir tür balık konservesidir. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde yaygın olarak tüketilir. Eskiden balık bolluğunda yapılan çirozlar, kış için saklanırdı. Günümüzde ise nostaljik ve gurme lezzet olarak sofralarda yeniden yerini almaktadır.

ÇİROZ SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

5-6 adet çiroz (kurutulmuş uskumru filetosu)

Yarım çay bardağı sirke

1 adet kırmızı soğan

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

İsteğe bağlı: Maydanoz veya kapari

Hazırlanışı:

Çirozları yumuşatın: Çirozları sıcak suyla hafifçe yıkayıp, ardından sirke ile marine edin. Bu işlem hem yumuşamalarını hem de daha aromatik bir tat kazanmalarını sağlar. 15-20 dakika kadar sirkede bekletmek yeterlidir.

Kılçıkları temizleyin: Marine edilmiş çirozların kılçıklarını dikkatlice ayıklayın. Yalnızca etli kısımlarını kullanacağız.

Soğanı hazırlayın: Kırmızı soğanı ince yarım ay şeklinde doğrayın. Acısını almak isterseniz biraz tuzla ovup yıkayabilirsiniz.

Birleştirme: Geniş bir tabağa çirozları yerleştirin. Üzerine soğanları ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Servis: Dilerseniz maydanoz yapraklarıyla süsleyin. Soğuk servis yapın.