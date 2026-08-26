Ekşi sevenlerin favorisi: Sumak şerbeti tarifi

Geleneksel şerbet çeşitleri arasında yer alan sumak şerbeti, özellikle sıcak havalarda ferahlatıcı bir içecek arayanların tercih edebileceği lezzetlerden biri. Tane sumağın su içerisinde bekletilmesiyle hazırlanan şerbet, kendine özgü ekşi ve buruk aromasıyla dikkat çekiyor. Tariflerde tatlandırmak için şeker, bal veya pekmez kullanılabiliyor.

SUMAK ŞERBETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 çay bardağı tane sumak

1 litre su

1 çay bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

İsteğe bağlı olarak şeker yerine bal kullanılabilir. Servis sırasında buz ve taze nane de eklenebilir.

SUMAK ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak tane sumakları geniş bir sürahi veya uygun bir kaba alın. Üzerine ılık ya da sıcak suyu ekleyin. Sumakların aromasını ve rengini suya bırakması için karışımı yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Sumak şerbetinin hazırlanmasında kaynatmak yerine demleme yöntemi de tercih edilebiliyor.

Bekleme süresinin ardından karışımı ince bir süzgeç veya temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Böylece sumak tanelerini ve tortuları ayırabilirsiniz. Ardından içerisine şeker ve limon suyunu ekleyerek güzelce karıştırın.

Hazırladığınız sumak şerbetini buzdolabında soğuttuktan sonra buz küpleri ve taze nane yapraklarıyla servis edebilirsiniz.