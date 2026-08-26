Pastane lezzeti artık evinizde: Tam kıvamında şekerpare tarifi

Pastane vitrinlerinde gördüğümüz o parlak, tam kıvamında ve şerbetini çekmesine rağmen hamurlaşmayan şekerparelerin sırrı; un ve irmik oranındaki hassas dengede ve margarin/tereyağının oda sıcaklığındaki doğru yapısında saklıdır. İçindeki irmik sayesinde hafif dişe gelen kütürlüğü, soğuk şerbetle buluştuğunda ipeksi bir dokuya dönüşür.
ŞEKERPARE TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
- 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı (veya margarin)
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 çay bardağı irmik
- 2 adet yumurta (1'inin sarısı üzeri için ayrılacak)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 3 su bardağı un (kontrollü eklenecek)
- 1 adet ayrılan yumurta sarısı + 1 çay kaşığı kakao (pastane usulü çizikler için)
- Fındık veya fıstık taneleri
Yapılışı
- Şeker ve suyu tencereye alıp karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve orta ateşte 10-12 dakika kaynatın. Ocaktan alıp şerbeti tamamen soğumaya bırakın.
- Oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekerini, sıvı yağı ve 1 tam yumurta ile 1 yumurta beyazını derin bir kaseye alın. Mikserle veya elinizle krema kıvamına gelene kadar karıştırın.
- İrmik, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu eleyerek azar azar harca ilave edin. Ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında pürüzsüz bir hamur yoğurun.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, hafifçe ovalleştirip mekik şekli verin (veya yuvarlak bırakıp ortasına fındık bastırın). Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
- Ayrılan yumurta sarısının içine 1 çay kaşığı kakao koyup çırpın (Pastane şekerparelerinin üzerindeki o esmer çiziklerin sırrıdır). Fırça ile şekerparelerin üzerine sürün. Çatalın arkasıyla hamurun üzerine boydan boya hafifçe bastırarak tırnak çiziği atın.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayarda), üzerleri nar gibi kızarana ve çatal çizikleri belirginleşene kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak şekerpareleri 3-4 dakika dinlendirin (ilk aşırı sıcağı çıksın). Ardından tamamen soğumuş olan şerbeti kepçe kepçe sıcak şekerparelerin üzerine dökün.
- Tatlının şerbeti çekmesi için tepsiyi kapatıp en az 3 saat oda sıcaklığında dinlendirin.