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Pastane lezzeti artık evinizde: Tam kıvamında şekerpare tarifi

Pastane lezzeti artık evinizde: Tam kıvamında şekerpare tarifi

26.08.2026 12:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Pastane lezzeti artık evinizde: Tam kıvamında şekerpare tarifi

Ağızda kıyır kıyır dağılan, şerbetini son damlasına kadar çeken ve tam kıvamında pişerek üzerindeki o meşhur altın sarısı rengi alan pastane lezzetinde efsanevi bir şerbetli tatlı klasiğidir.

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Pastane vitrinlerinde gördüğümüz o parlak, tam kıvamında ve şerbetini çekmesine rağmen hamurlaşmayan şekerparelerin sırrı; un ve irmik oranındaki hassas dengede ve margarin/tereyağının oda sıcaklığındaki doğru yapısında saklıdır. İçindeki irmik sayesinde hafif dişe gelen kütürlüğü, soğuk şerbetle buluştuğunda ipeksi bir dokuya dönüşür.

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
  • 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı (veya margarin)
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı irmik
  • 2 adet yumurta (1'inin sarısı üzeri için ayrılacak)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 3 su bardağı un (kontrollü eklenecek)
  • 1 adet ayrılan yumurta sarısı + 1 çay kaşığı kakao (pastane usulü çizikler için)
  • Fındık veya fıstık taneleri

Yapılışı

  1. Şeker ve suyu tencereye alıp karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve orta ateşte 10-12 dakika kaynatın. Ocaktan alıp şerbeti tamamen soğumaya bırakın.
  2. Oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekerini, sıvı yağı ve 1 tam yumurta ile 1 yumurta beyazını derin bir kaseye alın. Mikserle veya elinizle krema kıvamına gelene kadar karıştırın.
  3. İrmik, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu eleyerek azar azar harca ilave edin. Ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında pürüzsüz bir hamur yoğurun.
  4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, hafifçe ovalleştirip mekik şekli verin (veya yuvarlak bırakıp ortasına fındık bastırın). Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
  5. Ayrılan yumurta sarısının içine 1 çay kaşığı kakao koyup çırpın (Pastane şekerparelerinin üzerindeki o esmer çiziklerin sırrıdır). Fırça ile şekerparelerin üzerine sürün. Çatalın arkasıyla hamurun üzerine boydan boya hafifçe bastırarak tırnak çiziği atın.
  6. Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayarda), üzerleri nar gibi kızarana ve çatal çizikleri belirginleşene kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  7. Fırından çıkan sıcak şekerpareleri 3-4 dakika dinlendirin (ilk aşırı sıcağı çıksın). Ardından tamamen soğumuş olan şerbeti kepçe kepçe sıcak şekerparelerin üzerine dökün.
  8. Tatlının şerbeti çekmesi için tepsiyi kapatıp en az 3 saat oda sıcaklığında dinlendirin.
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