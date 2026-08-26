Pastane lezzeti artık evinizde: Tam kıvamında şekerpare tarifi

Pastane vitrinlerinde gördüğümüz o parlak, tam kıvamında ve şerbetini çekmesine rağmen hamurlaşmayan şekerparelerin sırrı; un ve irmik oranındaki hassas dengede ve margarin/tereyağının oda sıcaklığındaki doğru yapısında saklıdır. İçindeki irmik sayesinde hafif dişe gelen kütürlüğü, soğuk şerbetle buluştuğunda ipeksi bir dokuya dönüşür.

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı (veya margarin)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

2 adet yumurta (1'inin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 su bardağı un (kontrollü eklenecek)

1 adet ayrılan yumurta sarısı + 1 çay kaşığı kakao (pastane usulü çizikler için)

Fındık veya fıstık taneleri

Yapılışı