En pratik tarif: 3 malzemeyle kek nasıl yapılır?

Tatlı krizleri aniden bastırdığında uzun uzun malzeme hazırlamak çoğu zaman zorlayıcı olabiliyor. Tam da bu noktada, sadece üç temel malzemeyle yapılan kek tarifi devreye giriyor. Az malzemeli olmasıyla öne çıkan bu tarif, kısa sürede fırından mis gibi kokular yükseltmek isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

YAPILIŞI

İlk olarak yumurtalar ve toz şeker derin bir kapta köpük köpük olana kadar çırpılır. Karışımın rengi açılıp krema kıvamına gelmesi önemli bir aşamadır. Ardından elenmiş un eklenerek düşük devirde ya da spatula yardımıyla karıştırılır.

Hazırlanan kek harcı yağlanmış kalıba dökülür ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirilir. Kürdan testi yapılarak içinin pişip pişmediği kontrol edilir.