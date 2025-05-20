En sade haliyle en büyük lezzet: Anne usulü salçalı makarna tarifi

Salçalı makarna, Türk mutfağının hem öğrenci evi klasiği hem de anne eli değmiş hissi veren en samimi yemeklerinden biridir. Sade ama karakterli tadıyla, her yaştan insanın sevdiği bir tabak olan bu tarif, zamansız bir lezzet sunar. En önemlisi de: az malzemeyle çok lezzet verir!

MALZEMELER (2-3 kişilik)

Yarım paket makarna (tercihen burgu ya da spagetti)

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Pul biber

(Üzeri için opsiyonel: rendelenmiş kaşar peyniri)

HAZIRLANIŞI

Makarnayı haşlayın:

Bol tuzlu kaynar suda makarnayı paketin üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra suyunu süzün, ama 1 çay bardağı kadar haşlama suyunu ayırmayı unutmayın.

Sosu hazırlayın:

Ayrı bir tavada yağı kızdırın. İsterseniz ezilmiş sarımsağı bu aşamada ekleyin ve hafifçe soteleyin. Ardından salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Baharatları da ekleyin.

Sosu inceltin:

Ayrırdığınız makarna suyundan 3-4 kaşık ekleyerek sosu biraz açın. Salçanın makarnayla daha güzel bütünleşmesini sağlar.

Makarnayı ekleyin:

Haşlanmış makarnayı tencereye alın, hazırladığınız sosu üzerine dökün ve güzelce karıştırın. 1-2 dakika tüm lezzetlerin iç içe geçmesi için birlikte pişirin.

Servis:

İster sade, isterseniz üzerine kaşar peyniri serperek servis edebilirsiniz.