Enerji dolu bir atıştırmalık arayanlara: Fit lokum tarifi
Fit lokum, hem sağlıklı hem de keyifli bir yaşam tarzına harika bir eşlikçidir. Peki, enerji dolu bir atıştırmalık arayanların favorisi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes fit lokum tarifi...
Tatlı keyfinden vazgeçmeden sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi haline gelen fit lokum, hem lezzeti hem de besin değeriyle öne çıkıyor. Rafine şeker içermeyen bu pratik atıştırmalık, doğal malzemelerle hazırlanıyor ve enerjinizi yükseltirken vicdanınızı rahat bırakıyor. Peki, enerji dolu bir atıştırmalık arayanların favorisi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes fit lokum tarifi...
FİT LOKUM TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı hurma (çekirdeksiz, yumuşatılmış)
1 çay bardağı ceviz içi
1 çay bardağı hindistan cevizi rendesi
1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)
Üzeri için ekstra hindistan cevizi ya da toz Antep fıstığı
FİT LOKUM YAPILIŞI
Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin.
Bu, hem daha kolay karışmalarını sağlar hem de tatlılıklarını artırır.
Yumuşayan hurmaları süzün ve mutfak robotuna alın.
Ceviz, yulaf, hindistan cevizi rendesi ve kakao ile birlikte pürüzsüz hale gelene kadar çekin.
Karışım çok katıysa az miktarda su veya hindistan cevizi yağı ekleyerek kıvamı yumuşatabilirsiniz.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Lokum toplarını hindistan cevizi veya toz fıstığa bulayın.
Bir tepsiye dizdiğiniz lokumları buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.
Afiyet olsun!
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