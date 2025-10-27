Enfes Haemul Pajeon: MasterChef Haemul Pajeon tarifi...

Dışı çıtır, içi yumuşacık bu lezzet; karides, kalamar ve taze soğanla yapılan nefis bir tuzlu krep gibidir. Özellikle soya soslu dip sosla birlikte servis edildiğinde efsane olur. İşte Kore mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biri olan Haemul Pajeon (Deniz Mahsullü Kore Pankeki) tarifi!

MALZEMELER

Pankek İçin:

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı soğuk su

1 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

5-6 dal taze soğan (yaklaşık 10 cm uzunluğunda kesilmiş)

100 g karides (ayıklanmış)

100 g kalamar (halka doğranmış)

1/2 adet kırmızı biber (ince doğranmış, isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi (yoksa elma sirkesi de olur)

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı şeker

1 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı ince doğranmış yeşil soğan veya taze biber

HAZIRLANIŞI

Un, nişasta, tuz ve suyu karıştırarak akışkan ama çok cıvık olmayan bir hamur elde edin.

Yumurtayı ekleyip karıştırın. Hamur, krep hamuru kıvamında olmalıdır.

Geniş bir tavayı ısıtın ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyin.

Taze soğanları tavaya uzunlamasına dizin.

Üzerine karides ve kalamarları yerleştirin.

Hamurun yarısını bu karışımın üzerine dökün ve hafifçe yayın.

Orta ateşte, alt kısmı altın rengini alıncaya kadar (yaklaşık 4-5 dakika) pişirin.

Ardından dikkatlice ters çevirin.

Gerekirse biraz daha yağ ekleyin ve diğer tarafını da aynı şekilde kızartın.

Pankek çıtır çıtır olduğunda ocaktan alın.