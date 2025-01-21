Enfes kuzu kulağı salatası tarifi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:09

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:09

Bu hafif ve sağlıklı salata, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına bir öğün olarak mükemmel bir seçenektir.

Malzemeler

1 demet taze kuzu kulağı

1 adet kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

1 adet domates (isteğe bağlı, küp doğranmış)

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşamaları

Kuzu Kulağını Temizleyin: Kuzu kulağı yapraklarını bol su ile yıkayıp süzün. Ardından büyük yaprakları ikiye bölün.

Soğanları Hazırlayın: İnce dilimlenmiş kırmızı soğanları birkaç dakika tuzlu suda bekleterek acısını alın.

Malzemeleri Karıştırın: Geniş bir salata kasesine kuzu kulağı yapraklarını, kırmızı soğanı ve isteğe bağlı olarak domatesi ekleyin.

Sosu Hazırlayın: Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisini karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyerek salata sosunu tamamlayın.

Servis Edin: Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın. Taze kuzu kulağı salatanız servise hazır!