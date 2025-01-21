Enfes kuzu kulağı salatası tarifi
Kuzu kulağı, kendine özgü hafif ekşimsi tadıyla sofralarınıza lezzet ve ferahlık katacak eşsiz bir salata malzemesidir. Besleyici özellikleriyle de öne çıkan bu yeşil yapraklı sebze, özellikle bahar ve yaz sofralarının vazgeçilmezidir. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz enfes kuzu kulağı salatası tarifi...
Bu hafif ve sağlıklı salata, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına bir öğün olarak mükemmel bir seçenektir.
Malzemeler
- 1 demet taze kuzu kulağı
- 1 adet kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)
- 1 adet domates (isteğe bağlı, küp doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
Hazırlık Aşamaları
Kuzu Kulağını Temizleyin: Kuzu kulağı yapraklarını bol su ile yıkayıp süzün. Ardından büyük yaprakları ikiye bölün.
Soğanları Hazırlayın: İnce dilimlenmiş kırmızı soğanları birkaç dakika tuzlu suda bekleterek acısını alın.
Malzemeleri Karıştırın: Geniş bir salata kasesine kuzu kulağı yapraklarını, kırmızı soğanı ve isteğe bağlı olarak domatesi ekleyin.
Sosu Hazırlayın: Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisini karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyerek salata sosunu tamamlayın.
Servis Edin: Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın. Taze kuzu kulağı salatanız servise hazır!
Etiketler: #kuzu kulağı salatası
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