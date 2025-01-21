Çay saatine eşlikçi: Tam kıvamında ıslak kurabiye tarifi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 12:52

Güncelleme: 21.01.2025 - 12:52

Islak kurabiye, yumuşacık dokusu ve şerbetle buluşan lezzetiyle tatlı krizlerinin kurtarıcısıdır. Tam kıvamında bir ıslak kurabiye yapmak için doğru malzemeler ve püf noktaları çok önemlidir. İşte sofralarınıza tat katacak mükemmel bir tarif!

Malzemeler

Hamuru için:

125 gr tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un (yaklaşık 2,5-3 su bardağı)

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Hindistan cevizi, dövülmüş fındık veya ceviz

Yapılışı

Şerbetin Hazırlığı:

Şerbet için su ve şekeri bir tencereye alın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Şerbeti soğuması için bir kenara alın.

Hamurun Hazırlığı:

Derin bir karıştırma kabında tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar karıştırın.

Kakao, kabartma tozu ve vanilini ekleyin. Ardından azar azar un ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Kurabiyelerin Şekillendirilmesi ve Pişirilmesi:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin.

Şerbetleme:

Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri ılık şerbete batırarak her tarafının iyice şerbeti çekmesini sağlayın.

Şerbetten çıkardığınız kurabiyeleri servis tabağına alın.

Süsleme ve Servis:

Üzerlerini Hindistan cevizi veya dövülmüş fındıkla süsleyin.

Birkaç saat dinlendikten sonra servis edin.