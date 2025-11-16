Enfes lokanta lezzetini sofralarınıza taşıyın: Kıymalı kapalı pide tarifi

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kıymalı kapalı pide, ince açılmış hamuru, baharatlarla zenginleştirilen kıymalı iç harcı ve fırından yükselen o iştah kabartan kokusuyla damaklarda iz bırakan bir tariftir. Peki, lokanta lezzetini sofralarınıza taşıyan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes kıymalı kapalı pide tarifi...

KIYMALI KAPALI PİDE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1/2 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kıymalı iç harcı için:

300 g kıyma

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

1 adet domates (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Pul biber, kimyon (isteğe bağlı)

Bir avuç maydanoz (ince doğranmış)

KIYMALI KAPALI PİDE YAPILIŞI

Ilık su, süt, şeker ve mayayı bir kapta karıştırın. 5 dakika bekletin.

Unu derin bir kaba alın ve ortasını havuz gibi açın.

Mayalı karışımı, tuz ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Tavaya yağ ekleyip soğanları kavurun.

Ardından kıymayı ilave edin ve renk alana kadar pişirin.

Biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Domates ve salçayı ekleyip birkaç dakika karıştırın.

Baharatları ve tuzu ekleyerek ocaktan alın.

Son olarak maydanozu katıp soğumaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın.

Unlanmış tezgahta uzun ince oval şeklinde açın.

Ortasına kıymalı iç harçtan bolca yerleştirin.

Kenarlarını içe doğru kapatarak klasik kapalı pide şekli verin.

Fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine çok hafif yağ sürün.

Önceden ısıtılmış 220°C fırında 15–18 dakika pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz üzerlerine tereyağı sürerseniz daha yumuşak ve lezzetli olur.

Yanında ayran veya köpüklü bir ev yapımı yayık ayranı harika bir eşlikçi olacaktır.

Pideleri dilimleyip sıcak servis edin.

Afiyet olsun!