Enfes tadıyla mest eden lezzet: MasterChef soğanlı Girit böreği tarifi

Girit mutfağı, zeytinyağı ve sebze ağırlıklı tarifleriyle bilinir. Soğanlı Girit böreği de bu geleneğin en güzel örneklerinden biridir. İncecik açılmış hamurun içine bolca karamelize edilmiş soğan konularak hazırlanan bu börek, hafifliğiyle diğer böreklerden ayrılır. Üstelik hem elde açılan yufkayla hem de hazır yufkayla kolayca yapılabilir. olacak. Peki, enfes tadıyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef soğanlı Girit böreği tarifi...

SOĞANLI GİRİT BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet hazır yufka (veya ev yapımı açma hamur)

4 büyük kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Üzeri için susam veya çörek otu

SOĞANLI GİRİT BÖREĞİ YAPILIŞI

Kuru soğanları ince ince doğrayın ve zeytinyağında yavaşça kavurun.

Tuz ve karabiber ekleyerek soğanlar karamelize olana kadar pişirin.

Yufkayı tezgâha serin, üzerine zeytinyağı sürün.

İçine soğanlı harçtan yayın.

Yufkayı rulo yapın ve gül böreği şeklinde kıvırın.

Tüm yufkaları aynı şekilde hazırlayın.

Hazırlanan börekleri yağlı kâğıt serili tepsiye dizin, üzerine biraz zeytinyağı sürün ve susam serpin.

180 derece fırında altın rengini alana kadar pişirin.

Soğanlı Girit böreğini sıcak sıcak, yanında süzme yoğurt veya ayran ile servis edebilirsiniz.

Çay saatleri için nefis bir alternatif olduğu gibi kahvaltılarda da sofranıza lezzet katar.

Afiyet olsun!