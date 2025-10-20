Enfes vişneli mekik: Masterchef vişneli mekik nasıl yapılır?

Yumuşacık dokusu, mis gibi vanilya kokusu ve ortasındaki ekşi vişnesiyle dengeli bir lezzet sunan vişneli mekik tarifi...
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı, ferahlık verir)
10–12 adet çekirdeksiz vişne (taze veya dondurulmuş)
YAPILIŞI
Yumurta ve şekeri mikserle 3–4 dakika çırpın; karışım açık renkli ve köpüklü olmalı.
Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
Vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin; spatula ile karıştırarak pürüzsüz bir kek hamuru elde edin.
Hamur çok akışkan olmamalı; klasik kekten biraz daha yoğun kıvamda olmalı.
Mekik kalıbınızı tereyağı ile yağlayın ve un serpin.
Kalıpları 2/3 oranında hamurla doldurun.
Her birinin ortasına bir adet vişne yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15–18 dakika kadar, üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.
Fırından çıkarınca oda sıcaklığında soğumaya bırakın.