Enfes vişneli mekik: Masterchef vişneli mekik nasıl yapılır?

Yumuşacık dokusu, mis gibi vanilya kokusu ve ortasındaki ekşi vişnesiyle dengeli bir lezzet sunan vişneli mekik tarifi...

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı, ferahlık verir)

10–12 adet çekirdeksiz vişne (taze veya dondurulmuş)

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri mikserle 3–4 dakika çırpın; karışım açık renkli ve köpüklü olmalı.

Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin; spatula ile karıştırarak pürüzsüz bir kek hamuru elde edin.

Hamur çok akışkan olmamalı; klasik kekten biraz daha yoğun kıvamda olmalı.

Mekik kalıbınızı tereyağı ile yağlayın ve un serpin.

Kalıpları 2/3 oranında hamurla doldurun.

Her birinin ortasına bir adet vişne yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15–18 dakika kadar, üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıkarınca oda sıcaklığında soğumaya bırakın.