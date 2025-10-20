Cumhuriyet Gazetesi Logo
Enfes vişneli mekik: Masterchef vişneli mekik nasıl yapılır?

20.10.2025 12:25:00
Enfes vişneli mekik tarifi ile soflara farklı bir dokunuş katmak mümkün... İşte vişneli mekik tarifi!

Yumuşacık dokusu, mis gibi vanilya kokusu ve ortasındaki ekşi vişnesiyle dengeli bir lezzet sunan vişneli mekik tarifi...

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı, ferahlık verir)

10–12 adet çekirdeksiz vişne (taze veya dondurulmuş)

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri mikserle 3–4 dakika çırpın; karışım açık renkli ve köpüklü olmalı.

Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin; spatula ile karıştırarak pürüzsüz bir kek hamuru elde edin.

Hamur çok akışkan olmamalı; klasik kekten biraz daha yoğun kıvamda olmalı.

Mekik kalıbınızı tereyağı ile yağlayın ve un serpin.

Kalıpları 2/3 oranında hamurla doldurun.

Her birinin ortasına bir adet vişne yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15–18 dakika kadar, üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıkarınca oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

