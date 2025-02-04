Enfes Yunan mezesi htipiti tarifi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:37

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:37

Yunan mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan Htipiti, feta peyniri ve közlenmiş kırmızı biberin mükemmel uyumuyla hazırlanan, lezzetli ve pratik bir mezedir. Hafif baharatlı ve kremsi dokusuyla özellikle ekmek ve pita ile servis edilen bu meze, sofranıza Akdeniz esintisi katacak!

İşte orijinal Yunan usulü Htipiti tarifi!

Malzemeler:

200 gr feta peyniri

2 adet közlenmiş kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı limon suyu veya sirke

Tuz ve karabiber (feta peynirinin tuzuna göre ayarlayın)

Yapılışı

Kırmızı biberleri közleyin ve kabuklarını soyun. (Hazır közlenmiş biber de kullanabilirsiniz.)

Feta peynirini bir kaseye alın ve çatal yardımıyla ezin.

Közlenmiş biberleri ince ince doğrayın ve peynire ekleyin.

Zeytinyağı, limon suyu/sirke ve baharatları ekleyin.

Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz karışıma yoğurt ekleyebilir ve blender ile çekebilirsiniz.

Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra bir servis tabağına alın ve üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.