Ertesi gün sendromuna son: Yılbaşı yorgunluğunu ve ödemini atmak için detoks...

Yılbaşı sofrasında ipin ucunu biraz kaçırmış, tatlıyı ve içeceği fazla tüketmiş olabilirsiniz. Sabah aynaya baktığınızda yüzünüzde ve vücudunuzda hissettiğiniz o şişkinlik (ödem) ve üzerinizdeki halsizlik, "Ertesi Gün Sendromu"nun en belirgin işaretleridir. Ancak kendinizi aç bırakarak cezalandırmak yerine, doğru besinlerle vücudunuzu temizlemeniz mümkün. İşte yılın ilk gününü zehir olmaktan kurtaracak altın değerinde detoks önerileri...

1. GÜNE "BÜYÜK BİR BARDAK SU" İLE BAŞLAYIN

Vücudu ciddi oranda susuz bırakan yiyecek ve içecekler baş ağrısına sebep olur.

Uyanır uyanmaz, oda sıcaklığında 2 büyük bardak su için. İçine yarım limon sıkmak veya bir dilim salatalık atmak, vücudun alkali dengesini sağlamaya yardımcı olur ve toksin atımını hızlandırır.

2. KAHVALTIDA "HAMUR İŞİ" DEĞİL, "PROTEİN" TERCİH EDİN

1 Ocak sabahı börek, poğaça veya kızartmadan uzak durulması gereken tek sabahtır. Karbonhidrat, kan şekerinizi hızla yükseltip düşürerek yorgunluğu artırır.

Öneri: En iyi tercih haşlanmış yumurtadır. Yanına bol yeşillik ve az tuzlu peynir ekleyerek hafif bir başlangıç yapın.

3. ÖDEM SAVAR ÜÇLÜ: MAYDANOZ, YEŞİL ÇAY VE ANANAS

Vücutta biriken fazla suyu atmak için doğanın idrar söktürücü güçlerinden faydalanın.

Ara Öğün: Gün içinde kahve tüketimini sınırlayıp (kahve de su kaybettirir), yerine 2 fincan yeşil çay veya kiraz sapı çayı için. Eğer varsa, bromelain enzimi içeren ananas, ödem atmak için mucizevi bir meyvedir; iki dilim tüketmek şişkinliğinizi alacaktır.

4. KOLTUKTAN KALKIN: HAFİF BİR YÜRÜYÜŞ İLAÇ GİBİDİR

Bütün gün pijama ile yatmak cazip gelse de, bu durum lenf sisteminizi yavaşlatır ve ödemin vücutta kalmasına neden olur.

Aktivite: Kendinizi zorlamadan, temiz havada yapacağınız 30 dakikalık hafif tempolu bir yürüyüş, kan dolaşımını hızlandırır, beyne oksijen gitmesini sağlar ve "akşamdan kalma" hissini %50 oranında azaltır.

5. AKŞAM YEMEĞİNDE "SEBZE ÇORBASI" TERCİH EDİN

Mideniz dünkü yükü hala sindirmeye çalışıyor. Akşamı mümkün olduğunca hafif kapatmak, 2 Ocak sabahına zinde uyanmanızı sağlar.

Menü: Kremasız, bol sebzeli (kabak, ıspanak, kereviz) bir çorba veya zeytinyağlı bir sebze yemeği ile günü kapatın. Yanında yoğurt tüketmek sindiriminizi rahatlatacaktır.

1 OCAK ÖZEL DETOKS SUYU TARİFİ

Bu karışımı hazırlayıp gün boyu yudumlayarak hem ödem atabilir hem de midenizi ferahlatabilirsiniz.

Malzemeler:

1 litre su

1 adet dilimlenmiş salatalık (ödem atar)

Yarım limon (C vitamini ve alkali etki)

1 parça taze zencefil (mide bulantısını keser)

5-6 dal taze nane (ferahlık verir)

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri bir sürahiye koyun, 1 saat bekletin ve gün boyu tüketin.