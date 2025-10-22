Et sotenin en lezzetli hali: Lokum gibi yumuşacık etli sebze sote tarifi

Evde nefis bir et yemeği hazırlamak istiyorsanız, et sote tam size göre. Yumuşacık kuşbaşı et, taze sebzeler ve mis gibi baharatların buluştuğu bu tarif; hem özel akşam yemekleri hem de günlük sofralar için ideal. Lokum gibi pişmiş etin sırrı, sabırla kavurmaktan geçiyor. İşte adım adım tam kıvamında et sote tarifi...
ETLİ SEBZE SOTE TARİİFİ
Malzemeler:
- 500 gram dana kuşbaşı et
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet yeşil biber
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
- Eti mühürleyin: Geniş bir tencereye sıvı yağı alın, iyice ısındığında etleri ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Tereyağını ekleyin: Etler suyunu çekip renk değiştirmeye başlayınca tereyağını ilave edin ve 5 dakika daha kavurmaya devam edin.
- Soğan ve sarımsağı ekleyin: Yemeklik doğranmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı ekleyin, karamelize olana kadar kavurun.
- Biberleri ekleyin: nDoğranmış kırmızı ve yeşil biberleri tencereye ekleyip 3-4 dakika pişirin.
- Salçayı karıştırın: Salçayı ilave edin ve kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun.
- Domatesleri ekleyin: Küp doğranmış domatesleri ekleyin, suyunu bırakana kadar 5 dakika pişirin.
- Baharatları ve suyu ekleyin: Tuz, karabiber, pul biberi serpin ve sıcak suyu tencereye dökün.
- Kısık ateşte pişirin: Tencerenin kapağını kapatın, kısık ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Servise hazırlayın: Etler lokum kıvamına geldiğinde altını kapatın, 5 dakika dinlendirin ve sıcak servis edin.