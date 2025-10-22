Et sotenin en lezzetli hali: Lokum gibi yumuşacık etli sebze sote tarifi

Evde nefis bir et yemeği hazırlamak istiyorsanız, et sote tam size göre. Yumuşacık kuşbaşı et, taze sebzeler ve mis gibi baharatların buluştuğu bu tarif; hem özel akşam yemekleri hem de günlük sofralar için ideal. Lokum gibi pişmiş etin sırrı, sabırla kavurmaktan geçiyor. İşte adım adım tam kıvamında et sote tarifi...

ETLİ SEBZE SOTE TARİİFİ

Malzemeler:

500 gram dana kuşbaşı et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı: