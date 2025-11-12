Et yemeyenlerin gözdesi: Pratik mercimek köftesi tarifi

Türk mutfağında kökleri çok eskiye dayanan mercimek köftesi, et kullanılmadan yapılan en doyurucu geleneksel tariflerden biridir. Hem hafif hem de tok tutan yapısıyla öğle veya akşam yemeklerinde ideal bir seçenek oluşturur. Limon ve yeşilliklerle birlikte servis edildiğinde, hem lezzet hem de görsellik açısından sofralara zenginlik katar.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı sıcak su

1 su bardağı ince bulgur

1 adet büyük soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz

5-6 dal taze yeşil soğan

Yapılışı