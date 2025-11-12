Et yemeyenlerin gözdesi: Pratik mercimek köftesi tarifi

Türk mutfağında kökleri çok eskiye dayanan mercimek köftesi, et kullanılmadan yapılan en doyurucu geleneksel tariflerden biridir. Hem hafif hem de tok tutan yapısıyla öğle veya akşam yemeklerinde ideal bir seçenek oluşturur. Limon ve yeşilliklerle birlikte servis edildiğinde, hem lezzet hem de görsellik açısından sofralara zenginlik katar.
MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 adet büyük soğan
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- Yarım demet maydanoz
- 5-6 dal taze yeşil soğan
Yapılışı
- Mercimeği pişirin: Mercimek yıkanır, tencereye alınır ve sıcak su eklenir. Mercimekler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilir.
- Bulguru ekleyin: Mercimek pişince ocağın altı kapatılır. İnce bulgur eklenir ve kapağı kapatılarak 15 dakika dinlendirilir.
- Soğanı kavurun: Ayrı bir tavada zeytinyağı ısıtılır, ince doğranmış soğan eklenir. Soğanlar pembeleşince salçalar ilave edilir ve birkaç dakika kavrulur.
- Karıştırma aşaması: Soğanlı karışım, dinlenmiş mercimek-bulgur karışımına eklenir. Baharatlar da ilave edilerek yoğurulur.
- Yeşillikleri ekleyin: İnce doğranmış maydanoz ve yeşil soğan eklenir, tüm malzemeler homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
- Şekil verme: Karışımdan küçük parçalar alınır, avuç içinde şekil verilerek servis tabağına dizilir.