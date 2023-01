Etiniz nasıl pişmiş olsun?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:02

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:02

Sağlıklı, yumuşak ve lezzetli bir et yemek için, etin seçimi büyük önem arz eder. Yumuşak etin anahtarı pişirme derecesi ve etin dinlenmiş olmasıdır. Uluslararası et pişirme dereceleri, gastronomi alanında bilinen yaygın bir bilgidir. Termometreniz yoksa, dakika hesabına göre etleri mühürleyip dilediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Peki siz etinizi nasıl arzu ederdiniz?





RARE (AZ PİŞMİŞ)

40 Derecede-2 Dakika

Yüksek ısı altında eti çok kısa sürede pişirme yöntemidir.

Uygun görülen süre etin her iki yüzeyinin de yüksek ısıda 2 dakika mühürlenmesidir.

Eti biraz kanlı yemek isteyenler için ideal bir tat verir.

Eti kestiğinizde dışının kahve tonlarında, içinin ise kırmızı renkte olduğu görülür.

Bu yöntem için ısı 40 derece civarında önerilir.





MEDİUM RARE (AZ-ORTA PİŞMİŞ)

50 Derecede-3 dakika

Bu pişirme süresi sonunda etin içi kırmızıdan pembeye döner.

Yüksek ısıda ısınan tavaya eti atın ve her iki tarafının da yaklaşık 2-3 dakika kadar mühürlenmesi için beklenir.

Orta pişmiş et isteyenler, bu ölçüde eti pişirip yumuşak ve pembe bir et elde edebilir.

Az pişmiş bir et için sıcaklık ortalama 50 derece olmalıdır.





MEDİUM (ORTA PİŞMİŞ)

52 Derecede-4 Dakika

Etin iki yüzeyi de ızgara üzerinde 4 dakika mühürlenir. Tava ya da ızgara çok sıcak olduğundan dolayı 4 dakika içinde etin dış tabakası kahverengi tonunu yakalar.

Toplamda 8 dakika pişen et, tabakta kesildiğinde biraz ıslak ve hafif pembe görünür.

Orta pişmiş bir et elde etmek için ısı 50 derecenin altında olmamalıdır. 52 derece idealdir.

MEDİUM WELL (ORTA-İYİ PİŞMİŞ)

63-70 Derecede-10 Dakika

Bu pişirme süresi eti daha iyi pişmiş şekilde sevenler için önerilir.

Isınan tavaya veya ızgaraya eti bırakın. Her bir yüzeyini 2 defa olacak şekilde yaklaşık 2.5 dakika pişirin.

Tavada etin kalacağı süre toplamda 10 dakika olacaktır.

Bu pişirme süresi sonunda, et biraz nemlidir ve kestiğinizde pembe renk kaybolmuştur. Açık kahve tonlarında, yumuşak ve nemli bir et elde edilir.

Orta ve iyi pişmiş bir etin sıcaklığı 63 derece ile 70 derece arasında kalmalıdır.

WELL DONE (İYİ PİŞMİŞ)

70 Derecede-12 Dakika

Eti çok iyi pişmiş sevenler, kesinlikle well done bir et pişirmelidir.

Bunun için etin tavada kalması süresi ortalama 12 dakika önerilmektedir.

Aşçılar tarafından bu pişirme süresi çok önerilmez. Et ne kadar pişerse besin değeri o kadar azalır görüşünde olanlar bu yöntemi uygun görmez fakat tercihe göre süre değişmektedir.

Pişirme sonunda etin hiçbir yüzeyinde pembelik kalmaz. Hafif suyunu çekmiş bir hal alır.

Bu sıcaklık ise 70 dereceden aşağıda olmamalıdır.