Lokum gibi et pişirmenin püf noktaları! Hangi et nasıl pişirilir?
Et pişirmek kolay gibi görünse de doğru pişirilmediğinde sert ya da lezzetsiz olabilir. Peki eti doğru pişirme yöntemleri nelerdir? Etin lokum gibi yumuşak olması için neler yapılmalı?
Kırmızı et, zengin bir lipoik asit kaynağıdır ve güçlü bir antioksidandır. Kırmızı et, Türk ve dünya mutfağında birçok yemekte kullanılıyor. Hem kendi başına hem de katıldığı yemeklere lezzet veren kırmızı et doğru pişirilmediği takdirde sert ve lezzetsiz olabiliyor. Doğru pişirme teknikleri kullanıldığında lokum kıvamında bir et elde etmek mümkün.
Yumuşacık lokum gibi bir et pişirmenin en önemli unsuru uygun et seçimidir. Et pişirlirken türüne göre bir yöntemiseçilmelidir.
İşte lokum gibi bir et için pişirme yöntemleri:
HANGİ ET NEREDE PİRİLMELİ?
Izgarada pişirmek için etin bonfile, kontrfile, T-bone, antrikot, pirzola, biftek; haşlama için gerdan, döş, pençeta, kol, incik; kıyma için döş ve pençeta; soslu yemekler ve kuşbaşı et için kontrnuar, nuar, tranç gibi bölümleri tercih edilebilir.
ET NASIL PİŞİRİLMELİDİR?
Etin, istenilen yumuşaklıkta olması için doğru pişirme tekniği çok önemlidir. Aynı zamanda pişirme süresi de yapılacak yemeğe göre ayarlanmalıdır. Pişmiş etin içerisine çatal veya bıçak batırılması, etin içindeki suyun çıkmasına ve lezzetini kaybetmesine sebep olur.
Et kesinlikle soğuk ızgaraya veya tavaya atılmamalı. Mümkün olduğunca sıcak tava ya da ızgaraya atılmalı. Çünkü o sıcaklıkla içindeki suyu bırakmayacaktır. Etin ızgarada pişirilirken mümkün mertebe ateşten 15 santimetre yüksekte olması gerekir. Kavurma yapılacaksa, tavanın kızdırılıp etin öyle atılması gerekir. Etin kendi yağında kavrulması da lezzetini artıran unsurlardandır.
ET NASIL YUMUŞACIK OLUR?
Etin yumuşak olmasındaki bir diğer püf nokta ise sirke kullanmaktır. Et pişirilirken üzerine birkaç damla elma ya da üzüm sirkesi gezdirmek, etin yumuşak olmasını sağlar. Aynı zamanda sirke yerine limon suyu da kullanılabilir.
Ayrıca etin yumuşak olması için doğru kesilmiş olması gerekir. Kas liflerine paralel olarak kesilen et, ne kadar pişerse pişsin yumuşak olmaz. Et, kas liflerine çapraz olarak kesilmelidir.
ET NASIL MARİNE EDİLİR?
Eti pişirmeden önce marine etmek yumuşak olmasına yardımcı olur.
Peki et nasıl marine edilmelidir?
Eti marine etmek için süt, zeytinyağı ya da soğan suyu kullanabilirisiniz. Baharatları ekledikten sonra etlere masaj yaparak sosu iyice yedirmelisiniz. Etlerinizi streç film ile sarıp en az 2 saat dolapta bekletmelisiniz.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde