Lokum gibi et pişirmenin püf noktaları! Hangi et nasıl pişirilir?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 18:09

Kırmızı et, zengin bir lipoik asit kaynağıdır ve güçlü bir antioksidandır. Kırmızı et, Türk ve dünya mutfağında birçok yemekte kullanılıyor. Hem kendi başına hem de katıldığı yemeklere lezzet veren kırmızı et doğru pişirilmediği takdirde sert ve lezzetsiz olabiliyor. Doğru pişirme teknikleri kullanıldığında lokum kıvamında bir et elde etmek mümkün.

Yumuşacık lokum gibi bir et pişirmenin en önemli unsuru uygun et seçimidir. Et pişirlirken türüne göre bir yöntemiseçilmelidir.

İşte lokum gibi bir et için pişirme yöntemleri:

HANGİ ET NEREDE PİRİLMELİ?

Izgarada pişirmek için etin bonfile, kontrfile, T-bone, antrikot, pirzola, biftek; haşlama için gerdan, döş, pençeta, kol, incik; kıyma için döş ve pençeta; soslu yemekler ve kuşbaşı et için kontrnuar, nuar, tranç gibi bölümleri tercih edilebilir.

ET NASIL PİŞİRİLMELİDİR?

Etin, istenilen yumuşaklıkta olması için doğru pişirme tekniği çok önemlidir. Aynı zamanda pişirme süresi de yapılacak yemeğe göre ayarlanmalıdır. Pişmiş etin içerisine çatal veya bıçak batırılması, etin içindeki suyun çıkmasına ve lezzetini kaybetmesine sebep olur.

Et kesinlikle soğuk ızgaraya veya tavaya atılmamalı. Mümkün olduğunca sıcak tava ya da ızgaraya atılmalı. Çünkü o sıcaklıkla içindeki suyu bırakmayacaktır. Etin ızgarada pişirilirken mümkün mertebe ateşten 15 santimetre yüksekte olması gerekir. Kavurma yapılacaksa, tavanın kızdırılıp etin öyle atılması gerekir. Etin kendi yağında kavrulması da lezzetini artıran unsurlardandır.

ET NASIL YUMUŞACIK OLUR?

Etin yumuşak olmasındaki bir diğer püf nokta ise sirke kullanmaktır. Et pişirilirken üzerine birkaç damla elma ya da üzüm sirkesi gezdirmek, etin yumuşak olmasını sağlar. Aynı zamanda sirke yerine limon suyu da kullanılabilir.

Ayrıca etin yumuşak olması için doğru kesilmiş olması gerekir. Kas liflerine paralel olarak kesilen et, ne kadar pişerse pişsin yumuşak olmaz. Et, kas liflerine çapraz olarak kesilmelidir.

ET NASIL MARİNE EDİLİR?

Eti pişirmeden önce marine etmek yumuşak olmasına yardımcı olur.

Peki et nasıl marine edilmelidir?

Eti marine etmek için süt, zeytinyağı ya da soğan suyu kullanabilirisiniz. Baharatları ekledikten sonra etlere masaj yaparak sosu iyice yedirmelisiniz. Etlerinizi streç film ile sarıp en az 2 saat dolapta bekletmelisiniz.