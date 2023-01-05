Soğuk havalar için şifalı kış çayı tarifi

05 Ocak 2023 Perşembe, 13:05

Kış aylarında gripten korunmak ve kırgınlığınız varsa çabuk atlatmak için iyi gelen kış çaylarını deneyin. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz iki tarif…

BABAANNE ÇAYI

Malzemeler

1 tutam ıhlamur

1 tutam kuşburnu

1 tutam ada çayı

1 yemek kaşığı hibisküs

2 küçük parça taze zencefil

Yapılışı

Bir demliğe veya cezveye bütün bitkileri ekleyin. 1 su bardağı soğuk su ilave edip 5 dakika kaynatın. Karışımı süzün. Yumuşak bir içime sahip olan bu bitki çayını dilerseniz limon ve bal ile tatlandırarak da içebilirsiniz.

EKİNEZYA ÇAYI

Malzemeler

1 tutam ada çayı

1 tutam papatya

1 tutam ekinezya

1 çubuk tarçın

2 küçük parça zencefil

Yapılışı

Tüm bitkileri cam bir demlik içerisine koyup. 1 litre kaynar su ilavesi yapılarak 10 dakika demlendirin. Hazırlanan bu karışım, süzüldükten sonra limon ve bal ile tüketilebilir.