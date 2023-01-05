Soğuk havalar için şifalı kış çayı tarifi
Bitki çaylarının, doğru miktarda tüketildiğinde sağlığınıza önemli katkıda bulunduğu biliniyor. Doğanın bizlere sunduğu bu imkanı bilinçli bir şekilde tüketmek önemli. Kışın havanın soğumasıyla vücut direncimiz düşüyor ve bu durum adeta hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bitki çayları, kırgın hissettiğimiz zamanlarda yardımımıza koşuyor.
Kış aylarında gripten korunmak ve kırgınlığınız varsa çabuk atlatmak için iyi gelen kış çaylarını deneyin. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz iki tarif…
BABAANNE ÇAYI
Malzemeler
1 tutam ıhlamur
1 tutam kuşburnu
1 tutam ada çayı
1 yemek kaşığı hibisküs
2 küçük parça taze zencefil
Yapılışı
Bir demliğe veya cezveye bütün bitkileri ekleyin. 1 su bardağı soğuk su ilave edip 5 dakika kaynatın. Karışımı süzün. Yumuşak bir içime sahip olan bu bitki çayını dilerseniz limon ve bal ile tatlandırarak da içebilirsiniz.
EKİNEZYA ÇAYI
Malzemeler
1 tutam ada çayı
1 tutam papatya
1 tutam ekinezya
1 çubuk tarçın
2 küçük parça zencefil
Yapılışı
Tüm bitkileri cam bir demlik içerisine koyup. 1 litre kaynar su ilavesi yapılarak 10 dakika demlendirin. Hazırlanan bu karışım, süzüldükten sonra limon ve bal ile tüketilebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- MHP'den isim vermeden 'Sinan Ateş' açıklaması
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı
- Zonguldak'ta 50 köy karantinaya alındı
- ‘Meclis'te 360’ı bul öyle gel’
- Sigaraya dev zam!
- Tartışmalı isimler aday olacak!
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- 'Beni öldürmediklerine pişman olacaklar'