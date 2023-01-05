Soğuk havalar için şifalı kış çayı tarifi

Bitki çaylarının, doğru miktarda tüketildiğinde sağlığınıza önemli katkıda bulunduğu biliniyor. Doğanın bizlere sunduğu bu imkanı bilinçli bir şekilde tüketmek önemli. Kışın havanın soğumasıyla vücut direncimiz düşüyor ve bu durum adeta hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bitki çayları, kırgın hissettiğimiz zamanlarda yardımımıza koşuyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 13:05
Soğuk havalar için şifalı kış çayı tarifi
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Kış aylarında gripten korunmak ve kırgınlığınız varsa çabuk atlatmak için iyi gelen kış çaylarını deneyin. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz iki tarif…

BABAANNE ÇAYI

Malzemeler

1 tutam ıhlamur

1 tutam kuşburnu

1 tutam ada çayı

1 yemek kaşığı hibisküs 

2 küçük parça taze zencefil

 

Yapılışı

Bir demliğe veya cezveye bütün bitkileri ekleyin. 1 su bardağı soğuk su ilave edip 5 dakika kaynatın. Karışımı süzün. Yumuşak bir içime sahip olan bu bitki çayını dilerseniz limon ve bal ile tatlandırarak da içebilirsiniz. 

 

EKİNEZYA ÇAYI

Malzemeler

1 tutam ada çayı

1 tutam papatya

1 tutam ekinezya

1 çubuk tarçın

2 küçük parça zencefil

 

Yapılışı

Tüm bitkileri cam bir demlik içerisine koyup. 1 litre kaynar su ilavesi yapılarak 10 dakika demlendirin. Hazırlanan bu karışım, süzüldükten sonra limon ve bal ile tüketilebilir.  


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