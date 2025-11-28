Ev usulü çıtır Hint tatlısı: Enfes Jalebi tarifi...

Hindistan’ın en sevilen şerbetli tatlılarından jalebi, kıtır kıtır dokusu ve spiral formuyla göz dolduran bir lezzet. Evde yapmak ise sanıldığından çok daha kolay! İşte tam ölçülü, dışı çıtır içi hafif şerbetli jalebi tarifi...

MALZEMELER

Hamur için:

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı instant maya

1 çay kaşığı toz şeker

1 çimdik tuz

1 çay kaşığı limon suyu

2/3 su bardağı su (koyu akışkan kıvam için gerekirse ayarlayın)

Kızartmak için:

Bol sıvı yağ

Şerbet için:

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 dilim limon

1 çay kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

4–5 tane kakule tohumu (isteğe bağlı, Hint aromasını artırır)

TARİF

Şeker, su ve limonu tencereye alın.

Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Kaynadıktan sonra 7–8 dakika kısık ateşte kaynatın.

Kıvamı hafifçe yoğunlaşmalı.

Ocaktan aldıktan sonra gül suyunu ekleyebilirsiniz.

Şerbet ılık olacak.

Un, nişasta, maya, şeker ve tuzu karıştırın.

Su ve limon suyunu ekleyip akıçan, krema kıvamında bir hamur elde edin.

Hamuru 15–20 dakika mayalanması için dinlendirin.

Hamuru sıkma şişesine, yağlı poşete veya ketçap şişesine doldurun.

Derin bir tavada yağı orta ateşte ısıtın.

Hamurdan içeri doğru spiral şekiller çizin.

Altın sarısı olana kadar çevirerek kızartın.

Kızaran jalebileri ılıklı şerbete atın.

Her iki tarafı da 10–15 saniye şerbeti çeksin.

Fazla şerbetini süzdürüp alın.