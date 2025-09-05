Ev yapımı kışlık tarhana tarifi... Kışlık tarhana nasıl yapılır?

Türk mutfağının köklü geleneklerinden biri olan tarhana, Anadolu’nun neredeyse her bölgesinde farklı yöntemlerle hazırlanarak kış aylarının şifa deposu çorbasına dönüşür. İşte tarhananın yapılışı ve püf noktalarıyla kurutma aşaması...

MALZEMELER

1 kg yoğurt

1 kg domates (rendelenmiş)

500 g kırmızı kapya biber

2 adet kuru soğan

1 demet taze nane veya 1 çay bardağı kuru nane

1 demet maydanoz

1 çay bardağı nohut (önceden haşlanmış)

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Yeteri kadar un

HAZIRLANIŞI

Domates, biber ve soğan haşlanarak ezilir veya robottan geçirilir.

Sebze püresi yoğurt, tuz, nane, baharatlar ve haşlanmış nohut ile karıştırılır.

Karışıma azar azar un eklenir ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir.

Hazırlanan hamur geniş bir kapta 5-7 gün boyunca, günde bir kez karıştırılarak mayalanmaya bırakılır. Bu süre boyunca tarhana hafif ekşimsi bir aroma kazanır.

KURUTMA İŞLEMİ

Mayalanan hamur, ceviz büyüklüğünde parçalara ayrılır veya bez üzerine ince tabaka halinde serilir.

Güneş gören, hava alan ve temiz bir ortamda kurutulmaya bırakılır. Nemli ortamdan uzak tutulmalıdır.

Kuruyan parçalar iyice ufalanır, elle ovularak ya da mutfak robotunda çekilerek un haline getirilir.

Kavanozlarda veya bez torbalarda saklanarak kış boyunca kullanılabilir.