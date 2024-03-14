Ev yapımı lezzet: Tavuk göğsü tatlısı tarifi

Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:42

Güncelleme: 14.03.2024 - 16:42

Türk mutfağının eşsiz tatlarından biri olan tavuk göğsü tatlısı, yumuşacık dokusu ve hafif tatlı lezzetiyle herkesin favorisi olmaya aday bir tatlıdır. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes tatlı için gerekli malzemeler ve adım adım tarif...

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 adet tavuk göğsü

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yarım su bardağı dövülmüş fındık veya fıstık (isteğe bağlı)

Tarçın (servis için, isteğe bağlı)

Yapılışı

Geniş bir tencereye sütü ve toz şekeri alın. Orta ateşte, sürekli karıştırarak şekeri eritin ve sütü ısıtın. Kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın.

Kaynama noktasına gelen sütün içine yavaşça tavuk göğsünü ekleyin. Sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin. (Yaklaşık 10-15 dakika)

Tereyağı ve vanilya özütünü ekleyin, karıştırarak eritin ve tatlı kıvamını alana kadar pişirmeye devam edin.

Pişen tavuk göğsü tatlısını ocaktan alın ve bir süzgeç yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alması için süzün.

Tatlıyı servis yapacağınız kuplara veya kaselere paylaştırın. Üzerini streç film ile kaplayarak oda sıcaklığında soğumasını sağlayın. Daha sonra buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.

Tatlı soğuduktan sonra üzerini dövülmüş fındık veya fıstık ile süsleyin. İsteğe bağlı olarak tarçın serperek servis yapabilirsiniz.