Evde 3 malzemeyle hazır: Dalgona kahve tarifi

Kökeni Güney Kore’ye dayanan dalgona kahve, granül kahvenin şeker ve sıcak suyla çırpılarak krema kıvamına getirilmesiyle hazırlanıyor. Elde edilen yoğun köpük, sütle doldurulmuş bardağın üzerine ekleniyor. Görüntüsü kadar lezzetiyle de dikkat çekiyor.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

1 su bardağı soğuk süt

Buz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Granül kahve, toz şeker ve sıcak suyu geniş bir kaseye alın.

Mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla karışımı açık kahverengi, koyu kıvamlı ve köpüklü bir hal alana kadar çırpın. (Yaklaşık 3-5 dakika)

Servis bardağına sütü ekleyin. Soğuk tercih ediyorsanız buz ilave edin.

Hazırladığınız yoğun kahve köpüğünü sütün üzerine kaşık yardımıyla yerleştirin.

Servis öncesi karıştırarak tüketin.