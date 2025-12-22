Evde basit mayonez yapımı: 5 dakikada katkısız mayonez tarifi

Dışarıdan alınan mayonezlerin içeriği her zaman güven vermeyebilir. Bu nedenle birçok kişi daha doğal, katkısız ve taze bir lezzet için evde mayonez yapımına yöneliyor. Üstelik evde mayonez yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Sadece birkaç malzemeyle, birkaç dakika içinde kıvamı yerinde, lezzetli bir mayonez hazırlamak mümkün.

EVDE MAYONEZ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet büyük yumurta (oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı limon suyu veya beyaz sirke

1 çay kaşığı hardal (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

Bir tutam şeker (isteğe bağlı)

EVDE BASİT MAYONEZ YAPIMI (ADIM ADIM)

1. Yumurtayı hazırlayın

Oda sıcaklığındaki yumurtayı derin bir kaba kırın. Oda sıcaklığında olması mayonezin kesilmesini engeller.

2. Limon suyunu veya sirkeyi ekleyin

Asidik bir malzeme kıvamı sabitlemeye yardımcı olur ve mayoneze hafif bir ferahlık verir.

3. Hardalı ve tuzu karıştırın

Hardal hem lezzet hem de kıvam açısından mayonezin tutmasına yardımcı olur. Ancak istemezseniz eklemeyebilirsiniz.

4. Yağı yavaş yavaş ekleyin

Blenderı çalıştırdıktan sonra sıvı yağı ipe ince bir şekilde yavaş yavaş ekleyin.

Bu aşama mayonezin kesilmesini engelleyen en kritik noktadır.

5. Kıvamı kontrol edin

Mayoneziniz kısa sürede yoğunlaşacaktır. Kıvam istediğinizden daha koyu olursa çok az sıcak su ekleyerek açabilirsiniz.

MAYONEZİN KESİLMEMESİ İÇİN PÜF NOKTALARI