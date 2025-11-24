Evde deneyebileceğiniz en kolay tarif: Islama köfte tarifi

Türkiye’nin dört bir yanında sevilen köfte tarifleri arasında özel bir yeri olan Islama Köfte, özellikle Sakarya ve çevresinde kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Et suyuna batırılmış ekmek dilimleri, közlenmiş biberler ve baharatlı köftelerin birleşimiyle ortaya çıkan bu yemek; hem doyurucu hem de misafir sofralarına çok yakışan yöresel bir tat.

ISLAMA KÖFTENİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Islama Köfteyi diğer köftelerden ayıran en önemli detay, et suyu ve salçayla hazırlanan özel sostur. Bu sosla ıslatılan ekmekler mangalda veya döküm tavada hafifçe kızartılır. Üzerine kızarmış köfteler eklenerek servis edilir. Böylece ekmek hem kıtır hem de aromatik bir dokuya kavuşur.

ISLAMA KÖFTE İÇİN MALZEMELER

Köfte için:

500 g dana kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Islama sosu için:

1,5 su bardağı et suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sıvı yağ

Servis için:

Dilimlenmiş bayat ekmek

Közlenmiş biber

Domates

ISLAMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

1. Köfteyi hazırlayın

Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, baharatlar ve galeta ununu yoğurun. Yoğurduğunuz harçtan küçük uzun köfteler şekillendirerek buzdolabında 20–30 dakika dinlendirin.

2. Islama sosunu hazırlayın

Et suyunu bir tencerede ısıtın. İçine salçaları ve baharatları ekleyerek karıştırın. Hafif kıvamlı bir karışım elde edin. Sos kaynamadan ocaktan alın.

3. Ekmekleri ıslatın

Dilim ekmekleri sosun içine batırıp 1–2 saniye bekletin. Fazla yumuşamamasına dikkat edin. Ardından döküm tava ya da ızgarada her iki yüzünü kızartın.

4. Köfteleri pişirin

Hazırladığınız köfteleri döküm tavada veya ızgarada arkalı önlü kızartın.

5. Servis edin

Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine köfteleri dizin. Yanına közlenmiş biber ve domates ekleyerek sıcak servis yapın.