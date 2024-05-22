Evde hazırlayabileceğiniz şans kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 22.05.2024 - 17:20

Güncelleme: 22.05.2024 - 17:20

Şans kurabiyeleri, genellikle Çin restoranlarında yemek sonunda sunulan ve içinde küçük kağıtlara yazılmış bilgelik sözleri veya tahminler bulunan çıtır ve tatlı kurabiyelerdir. Bu yazıda, evde kolayca yapabileceğiniz şans kurabiyesi tarifini adım adım ele alacağız.

Malzemeler

Şans kurabiyeleri için gereken malzemeler oldukça basit ve her mutfakta bulunabilecek türdendir:

3 büyük yumurta beyazı

1 çay bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı un

1/2 çay kaşığı vanilya özütü

1/2 çay kaşığı badem özütü (isteğe bağlı)

Küçük kağıt parçaları (mesajlar için)

Hazırlık

Fırını Önceden Isıtın: Fırını 180°C’ye (350°F) ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Yumurta Beyazlarını Çırpın: Yumurta beyazlarını orta büyüklükte bir kapta mikserle köpürene kadar çırpın.

Şeker ve Tereyağını Ekleyin: Toz şekeri yavaşça ekleyin ve karışım parlak ve katı bir hal alana kadar çırpmaya devam edin. Eritilmiş tereyağını ekleyin ve iyice karışana kadar çırpın.

Kuru Malzemeleri Ekleyin: Unu yavaşça ekleyin ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın. Vanilya ve badem özütünü de ekleyin.

Hamuru Tepsiye Yayın: Hazırladığınız hamurdan bir yemek kaşığı kadar alarak fırın tepsisine dökün ve ince yuvarlaklar halinde yayın. Aynı işlemi birkaç kez tekrarlayın, ancak kurabiyelerin birbirine yapışmaması için aralarında boşluk bırakın.

Pişirme ve Şekil Verme

Pişirin: Kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında 5-7 dakika, kenarları hafifçe kahverengileşene kadar pişirin.

Hızlıca Şekil Verin: Kurabiyeleri fırından çıkarır çıkarmaz, her birinin ortasına hazırladığınız küçük kağıt mesajları yerleştirin. Hızlıca yarım ay şeklinde katlayın ve iki ucunu bir fincan kenarına bastırarak içe doğru kıvırın. Kurabiyeler hızlıca sertleşeceğinden bu işlemi çabucak yapmalısınız.

Servis ve Saklama

Şans kurabiyeleriniz oda sıcaklığına geldikten sonra tamamen sertleşecektir. Kurabiyelerinizi hava geçirmez bir kapta saklayarak tazeliklerini koruyabilirsiniz. Bu kurabiyeler hem misafirleriniz için eğlenceli bir sürpriz hem de çay saatleriniz için hoş bir atıştırmalık olacaktır.