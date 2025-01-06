Evde kolayca yapabileceğiniz glütensiz poğaça tarifi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 22:22

Güncelleme: 06.01.2025 - 22:22

Bu glutensiz poğaça tarifi, sabah kahvaltılarınızda veya çay saatlerinizde hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif olacak.

Malzemeler

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu (glutensiz)

2,5 su bardağı glutensiz un (isteğe göre badem unu, pirinç unu veya karışık glutensiz un)

100 gram beyaz peynir veya lor peyniri (isteğe bağlı)

Maydanoz (isteğe bağlı, ince doğranmış)

Yapılışı

1. Hamuru Hazırlayın:

Yoğurt, sıvı yağ, bir bütün yumurta ve tuzu derin bir kaba alın, güzelce çırpın.

Glutensiz unu ve kabartma tozunu karışıma azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

2. İç Harcı Hazırlayın:

Beyaz peynir veya lor peynirini maydanoz ile karıştırarak iç harcı hazırlayın.

3. Şekillendirme:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda açın.

Ortasına peynirli harçtan koyarak kapatın ve yuvarlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

4. Üzeri İçin:

Ayırdığınız yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürün.

İsteğe göre susam veya çörek otu serpiştirin.

5. Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.