Evde kolayca yapabileceğiniz glutensiz kek tarifi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 20:37

Güncelleme: 06.01.2025 - 20:37

Glutensiz beslenmek, sağlıklı bir yaşam tarzı için önemli bir tercih haline geldi. Ancak, glutensiz bir diyet uygularken lezzetli tatlılardan vazgeçmek zorunda değilsiniz. İşte evde kolayca bulunabilecek birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz, pratik ve lezzetli bir glutensiz kek tarifi...

Malzemeler

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker (veya bal)

1 çay bardağı süt (isteğe göre badem sütü, yulaf sütü veya su kullanılabilir)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı glutensiz un (örneğin badem unu, pirinç unu veya hazır glutensiz un karışımları)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu (glutensiz)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

Yapılışı

1. Hazırlık:

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve önceden ısıtın.

Kek kalıbını yağlayarak un yerine badem unu veya hindistancevizi tozu serpin.

2. Karışımı Hazırlayın:

Yumurtaları bir kaba kırın ve şekerle birlikte köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Ayrı bir kapta glutensiz un, kabartma tozu, tuz ve vanilini karıştırın. Eğer kakaolu yapmak istiyorsanız, kakao da ekleyin.

3. Karıştır ve Kalıba Dök:

Kuru malzemeleri sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek spatula ile homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Hazırladığınız karışımı kek kalıbına dökün ve üzerini düzleştirin.

4. Pişirme:

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Pişip pişmediğini anlamak için bir kürdan batırın; kürdan temiz çıkıyorsa kek hazır demektir.

5. Servis:

Kekinizi fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Dilimleyerek çay veya kahve eşliğinde servis edin.