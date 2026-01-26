Evde kolayca yapabileceğiniz Meksika lezzeti: Quesadilla tarifi

Quesadilla, Meksika mutfağının en pratik ve en sevilen lezzetlerinden biridir. İncecik tortilla ekmeği arasında eriyen peynir ve farklı iç harçlarla hazırlanan bu tarif, kısa sürede doyurucu ve lezzetli bir öğün sunar. Hem kahvaltıda hem de öğle ya da akşam yemeklerinde tercih edilebilen quesadilla, malzemeye göre kolayca çeşitlendirilebilir.
QUESADİLLA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Klasik bir quesadilla için temel malzemeler oldukça azdır:
- Tortilla ekmeği
- Rendelenmiş kaşar, mozzarella veya cheddar peyniri
- Tereyağı veya zeytinyağı
İsteğe bağlı olarak:
- Tavuk göğsü, kıyma veya sucuk
- Mantar, biber, soğan
- Mısır, zeytin
- Baharatlar (karabiber, pul biber, kimyon)
QUESADİLLA NASIL YAPILIR?
Tavaya az miktarda tereyağı veya zeytinyağı eklenir ve ısıtılır. Tortilla ekmeği tavaya yerleştirilir. Üzerine rendelenmiş peynir serpilir ve tercih edilen iç harçlar eklenir. Ardından tortilla ikiye katlanır.
Kısık–orta ateşte, peynir tamamen eriyip tortilla altın rengini alana kadar pişirilir. Her iki tarafı da eşit şekilde kızartmak için dikkatlice çevrilir.
Servis Önerileri
Quesadilla sıcak olarak servis edilir. Yanında:
Guacamole
Salsa sos
Yoğurt veya ekşi krema
ile sunulabilir. Üçgen dilimler halinde kesilerek paylaşmalık bir atıştırmalık olarak da tercih edilebilir.
Püf Noktaları
Peynir miktarını fazla kaçırmamak, quesadilla’nın dağılmasını önler.
Tavayı çok kızdırmamak, tortilla’nın yanmadan çıtır olmasını sağlar.
İç harçlar önceden pişirilirse daha dengeli bir lezzet elde edilir.