Evde kolayca yapabileceğiniz Meksika lezzeti: Quesadilla tarifi

Quesadilla, Meksika mutfağının en pratik ve en sevilen lezzetlerinden biridir. İncecik tortilla ekmeği arasında eriyen peynir ve farklı iç harçlarla hazırlanan bu tarif, kısa sürede doyurucu ve lezzetli bir öğün sunar. Hem kahvaltıda hem de öğle ya da akşam yemeklerinde tercih edilebilen quesadilla, malzemeye göre kolayca çeşitlendirilebilir.

QUESADİLLA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Klasik bir quesadilla için temel malzemeler oldukça azdır:

Tortilla ekmeği

Rendelenmiş kaşar, mozzarella veya cheddar peyniri

Tereyağı veya zeytinyağı

İsteğe bağlı olarak:

Tavuk göğsü, kıyma veya sucuk

Mantar, biber, soğan

Mısır, zeytin

Baharatlar (karabiber, pul biber, kimyon)

QUESADİLLA NASIL YAPILIR?

Tavaya az miktarda tereyağı veya zeytinyağı eklenir ve ısıtılır. Tortilla ekmeği tavaya yerleştirilir. Üzerine rendelenmiş peynir serpilir ve tercih edilen iç harçlar eklenir. Ardından tortilla ikiye katlanır.

Kısık–orta ateşte, peynir tamamen eriyip tortilla altın rengini alana kadar pişirilir. Her iki tarafı da eşit şekilde kızartmak için dikkatlice çevrilir.

Servis Önerileri

Quesadilla sıcak olarak servis edilir. Yanında:

Guacamole

Salsa sos

Yoğurt veya ekşi krema

ile sunulabilir. Üçgen dilimler halinde kesilerek paylaşmalık bir atıştırmalık olarak da tercih edilebilir.

Püf Noktaları

Peynir miktarını fazla kaçırmamak, quesadilla’nın dağılmasını önler.

Tavayı çok kızdırmamak, tortilla’nın yanmadan çıtır olmasını sağlar.

İç harçlar önceden pişirilirse daha dengeli bir lezzet elde edilir.