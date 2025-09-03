Evde kütür kütür lahana turşusu tarifi

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan lahana turşusu, hem lezzetiyle hem de sağlığa faydalarıyla mutfakların baş tacıdır. Evde hazırlanan kütür kütür lahana turşusu, hazır ürünlere göre çok daha doğal ve güvenilirdir. İşte pratik adımlarla evde kolayca yapabileceğiniz lahana turşusu tarifi…

LAHANA TURŞUSU İÇİN MALZEMELER

1 orta boy beyaz lahana

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kaya tuzu (her 1 litre su için)

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı üzüm sirkesi

İçme suyu (turşuyu kavanozda kaplayacak kadar)

LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Lahanayı Hazırlayın: Lahanayı yıkayıp iri iri doğrayın. Yaprakları çok ince doğramamaya özen gösterin ki kütür kütür olsun.

Sarımsakları Ekleyin: Lahana parçalarının arasına kabukları soyulmuş sarımsakları serpiştirin.

Tuzlu Suyu Hazırlayın: Bir tencereye içme suyu koyun. İçine kaya tuzu, limon tuzu ve şekeri ekleyip eriyene kadar karıştırın. Ardından sirkeyi ilave edin.

Kavanoza Doldurun: Doğradığınız lahanaları cam kavanoza sıkıca yerleştirin. Üzerine hazırladığınız tuzlu suyu dökün.

Mayalanma Süreci: Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin, karanlık bir yerde 15-20 gün kadar bekletin. Arada kapağı açıp gaz çıkışını sağlayabilirsiniz.