Evde lokanta lezzeti: Terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Soğuk algınlığında şifa niyetine, kış akşamlarında iç ısıtan bir başlangıç olarak ya da hafif bir öğün alternatifi olarak… Tavuk çorbası Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri. Ancak lokantalarda içtiğimiz çorbanın lezzeti çoğu zaman evdekinden farklı olur. Sırrı ise doğru haşlama, iyi bir terbiye ve kıvam ayarında saklı.

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü (ya da kemikli tavuk but)

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tepeleme yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber (isteğe bağlı)

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

1 kepçe sıcak tavuk suyu

YAPILIŞI

1. Tavuğu haşlayın

Tavuk göğsünü suyla birlikte tencereye alın. Kaynadıktan sonra oluşan köpükleri alın ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Pişen tavuğu sudan çıkarın ve didikleyin. Tavuk suyunu süzerek kenara alın.

2. Çorbanın temelini hazırlayın

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı ekleyin. Üzerine unu koyup kokusu çıkana kadar kavurun. Rengi hafif dönmeli ama yanmamalı.

Yavaş yavaş süzdüğünüz tavuk suyunu ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın.

3. Didiklenmiş tavuğu ekleyin

Çorba kaynamaya başlayınca didiklediğiniz tavuk etlerini ekleyin ve 5-10 dakika birlikte kaynatın.

4. Terbiyeyi hazırlayın

Bir kasede yumurta sarısı, un ve limon suyunu çırpın. Üzerine bir kepçe sıcak çorba suyundan ekleyerek ılıştırın.

Hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ekleyin ve karıştırarak birkaç dakika daha kaynatın.

5. Servis

Tuz ve karabiberini ayarlayın. İsteğe bağlı olarak üzerine ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz. Sıcak servis edin.