Evdeki güzel kokunun bedeli ağır olabilir: Kokulu mumların yaydığı 'gizli toksin' tehlikesi

Estetik görünümü ve yaydığı koku nedeniyle dekorasyonun bir parçası olan mumların büyük çoğunluğu, "parafin" mumundan üretiliyor. Yapılan laboratuvar analizlerinde, parafin içerikli mumların yanma esnasında havaya Benzen ve Tolüen gibi Uçucu Organik Bileşikler (VOC) saldığı tespit ediliyor. Bu kimyasalların, dizel araç egzozundan çıkan dumanla benzer toksik özellikler taşıdığı ve uzun süreli maruziyette merkezi sinir sistemini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Sadece kimyasal salınımı değil, fitil yapısı da sağlık riski oluşturuyor. Bazı mum fitillerinin dik durması için kurşun veya çinko çekirdek içerdiği, yanma sırasında bu ağır metallerin mikroskobik partiküller halinde havaya karışır. Ayrıca kokuyu sağlayan sentetik esansların yanmasıyla oluşan is (kurum) parçacıklarının, akciğerlerin en uç noktalarına kadar ulaşarak astım, alerji ve kronik baş ağrılarını tetikleyebilir. Özellikle havalandırması yetersiz küçük odalarda yakılan mumlar, iç mekan hava kirliliğini dışarıdaki havadan 10 kat daha kirli hale getirebilir.

Sağlıklı bir ev ortamı için petro-kimya türevi mumlar yerine; soya fasulyesi, balmumu (beeswax) veya Hindistan cevizi yağı gibi doğal bitkisel kaynaklardan üretilen mumlar tercih edilmeli. Bu doğal mumların, parafine göre daha düşük ısıda yandığı, daha az is çıkardığı ve toksik gaz salınımı yapmadığı biliniyor. Etiketin üzerinde "%100 Soya" veya "Doğal Balmumu" ibaresinin aranması gerektiği, "karışım" (blend) yazan ürünlerin ise genellikle yine parafin içerdiği vurgulanıyor.

Uzmanlara göre mumun en fazla 1 saat süreyle yakılması, söndürüldükten sonra odanın mutlaka havalandırılması ve fitilin her yakımdan önce kısaltılması (is oluşumunu azaltmak için) gerekiyor. Ayrıca, sentetik kokular yerine saf uçucu yağlarla (aromaterapi) kokulandırılmış ürünlerin kullanılması solunum sağlığı açısından daha güvenli bir alternatif.