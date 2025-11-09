Evlerin değişmeyen mis kokusu: Anne usulü kakaolu kek tarifi

Evde kek kokusunun yayılması, çoğumuz için çocukluk anılarını çağrıştırır. Özellikle de “anne usulü kakaolu kek” denince akan sular durur. Yumuşacık dokusu, yoğun kakao tadı ve çay saatlerinin klasikleşmiş lezzetiyle bu tarif, yıllardır mutfakların en sevilenlerinden biri. İşte herkesin kolayca hazırlayabileceği, tam kıvamında anne usulü kakaolu kek tarifi…

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su barda ğı toz şeker

1 su bardağı s üt

Yar ım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri çırpın. Yumurtalar tamamen açılıp karışım krema kıvamına gelene kadar çırpmanız kekin kabarmasını destekler.

Süt ve sıvı yağı ekleyin. Karıştırmaya devam ederek malzemelerin iyice bütünleşmesini sağlayın.

Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyin. Kuru malzemeleri eleyerek eklemek kekin daha pürüzsüz olmasını sağlar. Spatula ile alttan üste doğru karıştırın.

Kek kalıbını yağlayın. Harcı kalıba dökün ve birkaç kez tezgâha vurarak içindeki hava kabarcıklarını çıkarın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35–40 dakika pişirin. İlk 25 dakika fırının kapağını açmamaya özen gösterin.

Keki fırından çıkardıktan sonra 10 dakika dinlendirin ve kalıptan çıkarın.