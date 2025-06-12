Farklı ve lezzetli bir alternatif: Çıtır çıtır patlıcanlı tost tarifi

Klasik tost tariflerinden sıkıldıysanız, damaklarda iz bırakacak farklı bir alternatifle tanışmaya hazır olun: patlıcanlı tost! Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bu lezzet, patlıcanın en güzel hâllerinden birini sunuyor. Üstelik yapımı da oldukça pratik. Az malzemeyle maksimum lezzet arayanların favorisi olacak bu tarif, özellikle vejetaryen beslenenler için harika bir seçenek. Gelin, bu eşsiz lezzetin püf noktalarına birlikte göz atalım.

MALZEMELER

1 adet orta boy patlıcan

4 dilim ekmek (tercihen tam buğday ya da çavdar)

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

İsteğe göre: domates dilimleri, fesleğen yaprakları veya közlenmiş biber

YAPILIŞI

Patlıcanı alacalı soyun ve ince yuvarlak dilimler hâlinde kesin.

Bir tavaya az zeytinyağı ekleyin, patlıcan dilimlerini arkalı önlü hafifçe kızartın.

Kızaran patlıcanların fazla yağını almak için kağıt havluyla süzün.

Ekmek dilimlerinin birinin üzerine önce patlıcanları, ardından kaşar peynirini yerleştirin.

Üzerine isteğe göre domates veya köz biber ekleyebilirsiniz.

Diğer ekmek dilimiyle üzerini kapatın ve tost makinesine yerleştirin.

Peynir eriyip dışı çıtırlaşana kadar pişirin.

Sıcak servis edin. Yanına ev yapımı ayran ya da soğuk çay harika gider!