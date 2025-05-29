Fars mutfağının saklı hazinesi: Fesenjan tarifi

İran mutfağı, tatlı-ekşi dengesini en ustaca kullanan mutfaklardan biridir. Özellikle bayram sofralarında yer bulan Fesenjan (ya da Fesenjoon), nar ekşisi ve dövülmüş cevizden oluşan kadifemsi sosu ve yumuşacık tavuk etiyle öne çıkar. Orta Doğu mutfaklarının pek bilinmeyen bu incisi, hem şaşırtıcı hem doyurucu bir ana yemektir.

FESENJAN TARİFİ

Malzemeler:

4 parça kemiksiz tavuk (but veya göğüs)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 su bardağı dövülmüş ceviz

1,5 su bardağı nar ekşisi (veya katkısız nar suyu)

1 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı, ekşiliği dengelemek için)

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı su

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Soğanları yumuşayıp renk alana kadar kavurun. Tavukları soğanların üzerine alın ve her iki tarafını da hafifçe mühürleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Ayrı bir tavada dövülmüş cevizi yağsız olarak 4–5 dakika kavurun. Rengi hafif koyulaşınca ocaktan alın. Cevizi tencereye alın, üzerine nar ekşisini, suyu ve isteğe göre şekeri ekleyin. Karıştırın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve kapağı kapalı şekilde 40–50 dakika pişirin. Sos yoğunlaşıp koyu kahverengimsi bir renk aldığında yemeğiniz hazır demektir.



