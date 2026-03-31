Fas mutfağının efsane lezzeti: Tajin tarifi

Mutfak literatüründe "aromatik bir mühendislik" olarak tanımlanan Tajin, ismini Berberi kültüründen gelen özel pişirme kabından alır. Bu yemeği diğer yahnilerden ayıran temel fark, konik kapağın buharı yoğunlaştırıp sürekli yemeğin üzerine geri damlatması ve böylece etin lif lif ayrılacak kadar yumuşamasıdır. Gastronomi dünyasında "tatlı-ekşi-tuzlu" üçlemesinin en başarılı örneklerinden biri kabul edilen bu reçete, etin ağırlığını kuru meyvelerin ferahlığıyla dengeler.

TAJIN TARİFİ

Malzemeler

800 gram kuzu incik veya kemikli kuzu eti

2 adet büyük boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

1 su bardağı kuru erik (çekirdeksiz)

Yarım su bardağı kavrulmuş bütün badem

1 yemek kaşığı bal veya susam

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çubuk tarçın

Yarım çay kaşığı safran (bir miktar ılık suda bekletilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yarım demet taze kişniş (servis için)

Yapılışı