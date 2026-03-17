Fas mutfak kültürünün efsanesi: Harira tarifi

Mutfak literatüründe "kompleks bir lezzet dengesi" olarak tanımlanan Harira, Fas’ta günün her saati tüketilebilen ancak özellikle oruç açarken tercih edilen kutsal bir reçetedir. Bu yemeği diğer baklagil çorbalarından ayıran temel fark, içerisindeki taze kişniş ve kereviz yapraklarının verdiği ferahlık ile unlu bir bağlayıcı olan "tadoura" sayesinde kazandığı ipeksi dokudur. G
HARİRA TARİFİ
Malzemeler
Protein ve Baklagiller:
- 200 gram kuzu veya dana kuşbaşı (çok küçük doğranmış)
- 1 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları ayıklanmış)
- Yarım su bardağı yeşil veya kırmızı mercimek
Sebze ve Ot Temeli:
- 1 adet büyük boy kuru soğan (rendelenmiş)
- 2 dal kereviz sapı ve yaprakları (ince kıyılmış)
- Yarım demet taze kişniş ve yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
- 4 adet büyük boy domates (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
Baharat ve Bağlayıcı:
- 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı tarçın
- 3 yemek kaşığı un (yarım su bardağı su ile açılmış - Tadoura)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1 adet limonun suyu ve tuz
Yapılışı
- Derin bir tencerede zeytinyağını ısıtın; etleri, soğanları ve kereviz saplarını etler renk alana kadar soteleyin.
- Üzerine rendelenmiş domatesleri, salçayı, mercimeği ve tüm baharatları (zencefil, zerdeçal, tarçın) ekleyip 5 dakika daha çevirin.
- Yaklaşık 1.5 - 2 litre sıcak suyu ilave edin ve etler ile mercimekler tamamen yumuşayana kadar orta ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.
- Pişme işleminin sonlarına doğru haşlanmış nohutları ve ince kıyılmış taze otların (kişniş, maydanoz) yarısını tencereye ekleyin.
- Tadoura (Bağlama): Suyla açtığınız pürüzsüz un karışımını, çorbayı sürekli karıştırarak yavaş yavaş tencereye dökün. Çorba koyulaşıp kadifemsi bir kıvam alana kadar 10 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam edin.
- Son olarak kalan taze otları ve limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.