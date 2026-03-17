Fas mutfak kültürünün efsanesi: Harira tarifi

Mutfak literatüründe "kompleks bir lezzet dengesi" olarak tanımlanan Harira, Fas'ta günün her saati tüketilebilen ancak özellikle oruç açarken tercih edilen kutsal bir reçetedir. Bu yemeği diğer baklagil çorbalarından ayıran temel fark, içerisindeki taze kişniş ve kereviz yapraklarının verdiği ferahlık ile unlu bir bağlayıcı olan "tadoura" sayesinde kazandığı ipeksi dokudur.

HARİRA TARİFİ

Malzemeler

Protein ve Baklagiller:

200 gram kuzu veya dana kuşbaşı (çok küçük doğranmış)

1 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları ayıklanmış)

Yarım su bardağı yeşil veya kırmızı mercimek

Sebze ve Ot Temeli:

1 adet büyük boy kuru soğan (rendelenmiş)

2 dal kereviz sapı ve yaprakları (ince kıyılmış)

Yarım demet taze kişniş ve yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

4 adet büyük boy domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

Baharat ve Bağlayıcı:

1 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı un (yarım su bardağı su ile açılmış - Tadoura)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 adet limonun suyu ve tuz

Yapılışı