Fasülyenin Fransız mutfağında dönüşümü: Cassoulet tarifi

Mutfak literatüründe Fransa'nın Languedoc bölgesine ait asırlık bir başyapıt olan Cassoulet, adını içinde piştiği derin toprak kaptan (cassole) alır. Bizim etli kuru fasulye disiplinimize çok benzese de, pişirilme tekniği ve katmanlı yapısı açısından tamamen ayrışır. Bu tarifi benzersiz kılan şey; etlerin kendi yağında (tercihen ördek veya tavuk yağı) konfi edilmesi (ağır ateşte pişmesi) ve fasulyelerle birleştikten sonra fırınlanır gibi döküm tencerede demlenmesidir.

CASSOULET TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Bakliyat Tabanı:

2 su bardağı kuru beyaz fasulye (derin bir kapta geceden bol su ile ıslatılmış)

400 gram kemikli kuzu gerdan veya iri doğranmış tavuk uyluk etleri

4 dilim dana füme et veya kaliteli sucuk/sosis (iri halkalar halinde doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 adet havuç (iri halkalar şeklinde doğranmış)

2 sap kereviz sapı (doğranmış)

3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

Aromatik Sos ve Kıtır Kaplama İçin:

2 su bardağı yoğun tavuk veya et suyu (sıcak)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet defne yaprağı ve 3 dal taze kekik

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Üst Kabuk İçin: 1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı (panko veya robottan çekilmiş) + 2 diş ezilmiş sarımsak

Yapılışı