Ferah aromasıyla çay saatlerinin favorisi: Yaban mersinli kek tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz yaban mersinli kek, klasik kek tariflerine farklı bir dokunuş katmak isteyenler için ideal. Yumuşak iç yapısı ve meyvemsi aromasıyla özellikle çay saatlerinde ve kahve eşliğinde keyifle tüketiliyor.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı yaban mersini (taze veya donmuş)

1 yemek kaşığı un (yaban mersinlerini bulamak için)

YAPILIŞ

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın. Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Yaban mersinlerini bir miktar unla harmanlayarak kek harcına ekleyin ve spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına harcı dökün ve önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığına geldikten sonra dilimleyerek servis edin.