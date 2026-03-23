Ferah aromasıyla çay saatlerinin yıldızı: Limonlu haşhaşlı kek tarifi

Kek tarifleri arasında hem aroması hem de dokusuyla fark yaratan seçeneklerden biri de limonlu haşhaşlı kektir. Limon kabuğunun ferahlatıcı kokusu, haşhaşın hafif çıtır dokusuyla birleşerek ortaya dengeli ve lezzetli bir tat çıkarır. Özellikle çay saatlerinde, misafir sofralarında ya da gün içinde hafif bir tatlı alternatifi arayanlar için ideal bir seçimdir. Yapımı pratik olan bu kek, sunumuyla da göz doldurur. İşte, enfes aromasıyla limonlu haşhaşlı kek tarifi...

LİMONLU HAŞHAŞLI KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı haşhaş tohumu

1 adet limon kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı limon suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

LİMONLU HAŞHAŞLI KEK YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt, sıvı yağ, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyerek karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin.

Son olarak haşhaş tohumunu ekleyip homojen bir kıvam elde edin.

Hazırladığınız kek karışımını yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Kekiniz fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!