Ferah aromasıyla mest eden lezzet: Limon soslu blondie tarifi

Brownie’nin açık renkli ve vanilyalı versiyonu olarak bilinen blondie, limon sosuyla birleştiğinde ortaya hem yumuşak dokulu hem de ferahlatıcı bir tatlı çıkıyor. Çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar her ana yakışan bu tarif, pratik hazırlanışı ve dengeli aromasıyla tatlı severlerin favorisi olmaya aday. Limonun hafif ekşiliği, blondienin yoğun kıvamını dengelerken her lokmada nefis bir lezzet sunuyor. İşte, nefis limon soslu blondie tarifi...

LİMON SOSLU BLONDIE TARİFİ

Malzemeler

Blondie için:

125 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Limon sosu için:

1 adet limonun suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Püf noktası:

Blondienin yumuşak kalması için fazla pişirmemeye dikkat edin; içi hafif nemli kaldığında ideal kıvamını yakalar.

LİMON SOSLU BLONDIE YAPILIŞI

Tereyağını eritip hafif ılınınca şekerle karıştırın.

Yumurtaları tek tek ekleyip çırpın.

Vanilin, un, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Karışımı yağlı kağıt serili kare kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Sos için limon suyu, limon kabuğu rendesi ve pudra şekerini karıştırın.

Fırından çıkan blondie biraz soğuyunca üzerine limon sosunu gezdirin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!