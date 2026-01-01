Ferah aromasıyla mest eden lezzet: Limonlu çatlak kurabiye tarifi

Limonun tazeleyici aromasıyla hazırlanan limonlu çatlak kurabiye, hem pratik yapımı hem de göz alıcı çatlak görünümüyle son yılların en sevilen kurabiye tarifleri arasında yer alıyor. Pudra şekerinin fırında çatlayarak oluşturduğu bu karakteristik görüntü, lezzeti kadar sunumuyla da fark yaratıyor. Özellikle hafif tatlı arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Peki, ferah lezzetin en tatlı hali olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, limonlu çatlak kurabiye tarifi...

LİMONLU ÇATLAK KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 – 3,5 su bardağı un

Bulamak için:

Pudra şekeri

LİMONLU ÇATLAK KURABİYE YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın.

Sıvı yağ, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.

Vanilin ve kabartma tozunu ilave edin.

Unu azar azar ekleyerek ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru streçleyip buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.

Kurabiyeleri bolca pudra şekerine bulayın.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10–12 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın; çatlak görünüm belirginleşecektir.

Limonlu çatlak kurabiyeleri beyaz porselen tabaklarda veya cam kavanozlarda servis ederek hem çay saatlerine hem de misafir sofralarına ferah bir dokunuş katabilirsiniz.

Afiyet olsun!