Ferah ve leziz: Portakallı cheesecake tarifi

Cheesecake çeşitleri arasında en hafif ve en ferah alternatiflerden biri portakallı cheesecake’tir. Yulaflı bisküvi tabanı, pürüzsüz kreması ve üzerine eklenen taze portakal sosuyla hem göz doldurur hem de damakta unutulmaz bir tat bırakır. Özellikle misafir sofralarında şık sunumuyla öne çıkan portakallı cheesecake, tatlı krizlerine de hafif bir çözüm sunar. Doğru oranlarla hazırlandığında kolayca yapılabilen bu tarif, portakalın tazeleyici lezzetini cheesecake’in kremsi yapısıyla buluşturuyor. Peki, ferah ve leziz olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte adım adım portakallı cheesecake yapımı...

Malzemeler

Taban için:

2 paket yulaflı bisküvi

100 gr tereyağı (eritilmiş)

Kreması için:

600 gr labne peyniri

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süzme yoğurt

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 portakalın kabuğu (rendelenmiş)

Yarım portakalın suyu

Sos için:

1 su bardağı taze portakal suyu

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı