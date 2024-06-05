Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:54

Güncelleme: 05.06.2024 - 15:54

Meyvelerin tatlılığı ile hibiskusun hafif ekşimsi tadının mükemmel uyumunu sunan bu içecek, aynı zamanda vitamin ve antioksidan açısından da zengindir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ferahlatıcı berry hibiscus tarifi...

Malzemeler

2 yemek kaşığı kuru hibiskus çiçeği (veya 2 adet hibiskus çayı poşeti)

1 litre su

1/2 su bardağı karışık orman meyveleri (çilek, yaban mersini, böğürtlen, ahududu)

2 yemek kaşığı bal veya isteğe bağlı tatlandırıcı

Taze nane yaprakları (süslemek için)

Buz

Hazırlık Aşamaları

Hibiskus Çayı Hazırlama:

1 litre suyu kaynatın.

Kaynamış suyu ocaktan alın ve içine kuru hibiskus çiçeklerini veya hibiskus çayı poşetlerini ekleyin.

Hibiskus çiçeklerini 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın. Eğer çay poşeti kullanıyorsanız, 5-7 dakika demlenmesi yeterli olacaktır.

Demleme süresi sonunda çayı süzerek hibiskus çiçeklerini veya çay poşetlerini çıkarın ve çayı soğumaya bırakın.

Meyve Karışımı Hazırlama:

Karışık orman meyvelerini blendera koyun.

Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar blenderdan geçirin. İsterseniz biraz su ekleyerek karışımın daha kolay blend edilmesini sağlayabilirsiniz.

Tatlandırma:

Soğumuş hibiskus çayını büyük bir sürahiye alın.

İçine blend edilmiş meyve karışımını ekleyin.

2 yemek kaşığı bal veya tercih ettiğiniz tatlandırıcıyı ekleyerek iyice karıştırın.

Servis

Berry Hibiscus içeceğinizi servis bardaklarına paylaştırın.

Bardaklara bolca buz ekleyin.

Her bir bardağı taze nane yaprakları ile süsleyin.

İsteğe bağlı olarak birkaç taze meyve tanesi de ekleyerek görselliğini artırabilirsiniz.