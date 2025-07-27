Ferahlığın ve lezzetin buluştuğu enfes tat: Yoğurtlu çorba tarifi

Yoğurtlu çorba, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Hafifliğiyle yaz aylarında serinletici, besleyiciliğiyle ise kışın iç ısıtan bir seçenek sunar. Hem pratik oluşu hem de her sofraya yakışmasıyla sık tercih edilen yoğurtlu çorba tarifi, özellikle sindirim sistemini rahatlatan etkisiyle de öne çıkar. Peki, ferahlığın ve lezzetin buluştuğu bu enfes tat nasıl yapılır? İşte, nefis kıvamıyla yoğurtlu çorba tarifi...

YO Ğ URTLU Ç ORBA TAR İ F İ

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

6 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç

Tuz (isteğe göre)

Terbiyesi için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

YO Ğ URTLU Ç ORBA YAPILI Ş I

Geniş bir tencereye suyu alın ve kaynamaya bırakın.

Ardından yıkanmış pirinçleri ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin.

Ayrı bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.

Hazırladığınız yoğurtlu karışımı, çorbanın kesilmemesi için sıcak çorbadan birkaç kaşık alarak ılıtın.

Ilınan karışımı yavaşça tencereye ekleyin.

Bu sırada çorbayı sürekli karıştırmaya özen gösterin.

Kısık ateşte 10 dakika kadar karıştırarak kaynatın.

Tuzunu da bu aşamada ekleyebilirsiniz.

Küçük bir tavada tereyağını eritin, üzerine kuru nane ekleyip kısa süre kavurun.

Hazırladığınız naneli yağı çorbanın üzerine gezdirin.

Sıcak ya da ılık şekilde servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!